Сирийская армия отразила атаку боевиков ДАИШ в 52 километрах от Алеппо

Правительственные войска Сирии при активной поддержке ополчения отразили атаку боевиков ДАИШ (запрещенная в РФ организация) в 52 километрах к востоку от Алеппо.

Банды террористов прорывались к оборонительному рубежу сирийской армии, созданному на территории летного училища в Дейр-Хафир. Бой произошел в северу от него в местечке Насрулла.

«Защитники училища нанесли противнику потери и вывели из строя не менее трех внедорожников с взрывчаткой, которые пытались приблизиться к их позициям», - цитирует ТАСС сообщение агентства SANA.

Ранее в этом районе были убиты свыше 50 террористов.

Начиная с сентября 2016 года, боевики регулярно нападают на Дейр-Хафир и пытаются овладеть этим форпостом сирийских войск. На этом направлении находится другой важный оборонительный рубеж - военный аэродром Квейрас, который был освобожден от террористов в ноябре 2015 года при поддержке российских ВКС.