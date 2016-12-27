Сирийская армия отразила атаку боевиков ДАИШ в 52 километрах от Алеппо
Правительственные войска Сирии при активной поддержке ополчения отразили атаку боевиков ДАИШ (запрещенная в РФ организация) в 52 километрах к востоку от Алеппо.
Банды террористов прорывались к оборонительному рубежу сирийской армии, созданному на территории летного училища в Дейр-Хафир. Бой произошел в северу от него в местечке Насрулла.
«Защитники училища нанесли противнику потери и вывели из строя не менее трех внедорожников с взрывчаткой, которые пытались приблизиться к их позициям», - цитирует ТАСС сообщение агентства SANA.
Ранее в этом районе были убиты свыше 50 террористов.
Начиная с сентября 2016 года, боевики регулярно нападают на Дейр-Хафир и пытаются овладеть этим форпостом сирийских войск. На этом направлении находится другой важный оборонительный рубеж - военный аэродром Квейрас, который был освобожден от террористов в ноябре 2015 года при поддержке российских ВКС.
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