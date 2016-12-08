Сирийская армия отбила атаку ДАИШ на нефтяные объекты вблизи Пальмиры
Отряды террористической группировки ДАИШ (запрещенная в РФ организация) 8 декабря предприняли попытку захватить нефтяные объекты на месторождениях Шаер, Джезаль, Замле и Эль-Махр вблизи Пальмиры, но их атака была отбита.
Во многом успешной обороне способствовало то, что боевикам не удалось подорвать четыре начиненные взрывчаткой машины у армейских блокпостов, поскольку террористы-смертники были вовремя обнаружены и уничтожены, - сообщает ТАСС со ссылкой на агентство САНА.
Не увенчалась успехом также попытка боевиков захватить военный аэродром Эт-Тааля в районе Шейх-Хасан к западу от провинциального центра Эс-Сувейда. Здесь также атака террористов была успешно отражена.
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