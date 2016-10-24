Сирийская армия отбила у боевиков стратегически важную высоту в Алеппо

В ходе операции, проведенной в окрестностях Алеппо, сирийской правительственной армии удалось отбить у боевиков и занять стратегически важную высоту Базо.

По данным военных, с этой высоты контролируется большая часть квартала 1070. Если армия Сирии возьмет высоту Хекме, террористы окажутся в полном окружении, - сообщает ИА REGNUM со ссылкой на сирийское агентство SANA.

В то же время, по данным агентства Associated Press, перехват внутренних переговоров боевиков говорит о том, что их позиции находятся под плотным огнем в восточной части Алеппо.

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