Сирийская армия освободила от ИГ господствующую высоту у Пальмиры

Бойцам сирийской армии удалось освободить господствующую высоту на юго-востоке Пальмиры от террористов группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ).

Уточняется, что сирийские солдаты установили контроль над высотой в горном районе Эль-Хаяль в провинции Хомс под номером 939,5.

По некоторым данным, в ходе боев террористы понесли значительные потери.

На прошлой неделе сирийская армия взяла под контроль стратегически важный перекресток в пяти километрах от Пальмиры. Военные используют этот район как плацдарм для освобождения от террористов близлежащих высот.

Помощь в борьбе с боевиками армия Сирии получает от союзных отрядов ополчения, сообщает Ura.ru.