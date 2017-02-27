Сирийская армия освободила от ИГ господствующую высоту у Пальмиры
Бойцам сирийской армии удалось освободить господствующую высоту на юго-востоке Пальмиры от террористов группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ).
Уточняется, что сирийские солдаты установили контроль над высотой в горном районе Эль-Хаяль в провинции Хомс под номером 939,5.
По некоторым данным, в ходе боев террористы понесли значительные потери.
На прошлой неделе сирийская армия взяла под контроль стратегически важный перекресток в пяти километрах от Пальмиры. Военные используют этот район как плацдарм для освобождения от террористов близлежащих высот.
Помощь в борьбе с боевиками армия Сирии получает от союзных отрядов ополчения, сообщает Ura.ru.
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