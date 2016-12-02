Сирийская армия освободила город Хан аш-Ших и его окрестности в районе Дамаска от боевиков экстремистских группировок «Джебхат Фатх аш-Шам», «Ахрар аш- Шам» и «Сэйф аш-Шам» (запрещены в РФ), занимавших эту территорию с 2012 года, сообщили в российском Центре по примирению враждующих сторон.

Согласно сообщению, с 1 декабря город и прилегающие к нему 13 населенных пунктов перешли под полный контроль сирийских властей. Боевики терроризировали местное население, вели обстрелы расположенных рядом населенных пунктов и проходящей рядом международной трассы.

После того, как город перешел под контроль правительственной армии, боевики оставили позиции, сдав вооружение и военную технику.

Все боевики, согласившиеся освободить Хан аш-Ших, вместе с семьями были вывезены в Идлиб, сообщает ТАСС.