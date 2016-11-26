Сирийская армия освободила от боевиков квартал Масакин-Ханано на востоке Алеппо

Сирийская армия при поддержке союзных отрядов ополчения захватили контроль над кварталом Масакин-Ханано, являющимся самым крупным и важным оплотом незаконных террористических формирований на востоке Алеппо.

Освобождение Масакин-Ханано фактически открывает сирийским военным проход с северной стороны вглубь восточных районов Алеппо. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на ливанский телеканал «Аль-Манар».

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