Сирийская армия освободила от боевиков квартал Масакин-Ханано на востоке Алеппо

Сирийская армия при поддержке союзных отрядов ополчения захватили контроль над кварталом Масакин-Ханано, являющимся самым крупным и важным оплотом незаконных террористических формирований на востоке Алеппо.

Освобождение Масакин-Ханано фактически открывает сирийским военным проход с северной стороны вглубь восточных районов Алеппо. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на ливанский телеканал «Аль-Манар».