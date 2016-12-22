Сирийская армия объявила о полном освобождении Алеппо от боевиков

Командование Вооруженных сил Сирии объявило о полном освобождении Алеппо от бандитских формирований.

«Победа в Алеппо является важным переломным моментом в войне против терроризма», - цитирует текст заявления ТАСС со ссылкой на эфир телестанции Al Ekhbariya.

Согласно достигнутым договоренностям, вывод из Алеппо боевиков проходил параллельно с эвакуацией шиитов из осажденных экстремистами районов города Идлиб.

Сообщается также, что саперы приступили разминированию районов города.