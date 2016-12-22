Сирийская армия объявила о полном освобождении Алеппо от боевиков
Командование Вооруженных сил Сирии объявило о полном освобождении Алеппо от бандитских формирований.
«Победа в Алеппо является важным переломным моментом в войне против терроризма», - цитирует текст заявления ТАСС со ссылкой на эфир телестанции Al Ekhbariya.
Согласно достигнутым договоренностям, вывод из Алеппо боевиков проходил параллельно с эвакуацией шиитов из осажденных экстремистами районов города Идлиб.
Сообщается также, что саперы приступили разминированию районов города.
История, политика и наука с её дронами-убийцами
Читайте ежедневные материалы на гуманитарные темы. Подпишитесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии