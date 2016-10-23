Сирийская армия начала наступление на юге Алеппо

Сирийская армия и отряды ополчения перешли в наступление на юге Алеппо после взятия стратегических высот. Военные и бойцы ливанского движения "Хезболлах" закрепились на высоте, где расположена боевая часть ПВО.

Сейчас правительственные войска при поддержке авиации и артиллерии перешли в наступление и продвигаются к господствующим высотам близ жилого квартала 1070. Террористы оказывают ожесточенное сопротивление.

Позиции армии и ополчения подвергаются интенсивному минометному обстрелу. Боевики бьют неприцельно по высотам армии, сообщает РИА Новости.