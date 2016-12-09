Сирийская армия эвакуировала более 3 тысяч жителей из юго-восточного Алеппо

Правительственные войска Сирии при поддержке ополчения организовали эвакуацию более чем трех тысяч мирных граждан из осажденных кварталов на юго-востоке Алеппо.

Еще более 8,5 тысячи жителей покинули город за последние сутки по гуманитарным коридорам, несмотря на попытки противодействия со стороны боевиков, - сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал «Аль-Маядин».

Войска продолжают операцию против бандформирований, удерживающих южный квартал Шейх-Саид. Бойцы сирийской армии и ополченцы продвигаются в направлении кварталов Шейх-Лютфи и Эль-Баллюра.

С севера другая группировка правительственных сил наступает на кварталы Эс-Салихин и Бустан-эль-Каср, где сохраняются крупные оплоты террористов из «Джебхат Фатх аш-Шам» (прежнее название – «Джебхат ан-Нусра» - запрещенная в РФ организация).

В то же время боевики продолжают обстреливать мирные районы на западе Алеппо. Несколько минометных снарядов разорвалось в предместье Джамиат-эз-Захра и районе Азымия. Среди жителей есть пострадавшие.