Сирия заявила о готовности сбивать все турецкие самолеты на своей территории

Все самолеты турецких военно-воздушных сил будут сбиваться на территории Сирии всеми возможными способами. Такое заявление сделало командование правительственной армии Сирии.

«Сирийская армия и Вооруженные силы предупреждают о готовности сбивать военные самолеты Турции любыми возможными средствами в случае, если они вновь нарушат воздушное пространство Сирии», - цитирует текст заявления РИА «Новости».

По данным армии САР, турецкие ВВС повинны в гибели полутора сотен мирных граждан на сирийской территории.

«Режим Эрдогана несет ответственность за убийство 150 мирных граждан в деревнях Хассаджек, Вардия и Хесья в результате авиаударов», — подчеркивается в заявлении.