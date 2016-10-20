Сирия заявила о готовности сбивать все турецкие самолеты на своей территории
Все самолеты турецких военно-воздушных сил будут сбиваться на территории Сирии всеми возможными способами. Такое заявление сделало командование правительственной армии Сирии.
«Сирийская армия и Вооруженные силы предупреждают о готовности сбивать военные самолеты Турции любыми возможными средствами в случае, если они вновь нарушат воздушное пространство Сирии», - цитирует текст заявления РИА «Новости».
По данным армии САР, турецкие ВВС повинны в гибели полутора сотен мирных граждан на сирийской территории.
«Режим Эрдогана несет ответственность за убийство 150 мирных граждан в деревнях Хассаджек, Вардия и Хесья в результате авиаударов», — подчеркивается в заявлении.
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