Сирия пригрозила Израилю ответом на обстрел военного аэродрома
Командование сирийской армии обвинило Израиль в обстреле военного аэродром Mezzah в районе Дамаска и пригрозило Тель-Авиву ответными мерами.
Инцидент произошел около полуночи. По данных сирийских военных, по аэродрому было выпущено несколько ракет из района Тивериадского озера на севере Израиля, передает Reuters. Атака привела к взрыву боеприпасов. Число погибших и раненых пока неизвестно.
В сирийской армии рассматривают атаку как поддержку террористическим группировкам, с которыми ведут борьбу власти страны.
Израильская сторона пока не подтверждает и не опровергает информацию о нанесении ракетного удара.
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