Сирия пригрозила Израилю ответом на обстрел военного аэродрома

Командование сирийской армии обвинило Израиль в обстреле военного аэродром Mezzah в районе Дамаска и пригрозило Тель-Авиву ответными мерами.

Инцидент произошел около полуночи. По данных сирийских военных, по аэродрому было выпущено несколько ракет из района Тивериадского озера на севере Израиля, передает Reuters. Атака привела к взрыву боеприпасов. Число погибших и раненых пока неизвестно.

В сирийской армии рассматривают атаку как поддержку террористическим группировкам, с которыми ведут борьбу власти страны.

Израильская сторона пока не подтверждает и не опровергает информацию о нанесении ракетного удара.