Сирия перестанет существовать как единое государство
Сирия обречена на раздел и уже никогда больше не будет единым государством. Об этом заявил директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии, полковник запаса Семен Багдасаров.
По его словам, раздел территории страны уже идет. Одни регионы контролируются правительством, другие – вооруженными оппозиционными группировками, третьи – террористами ДАИШ (запрещена в РФ).
Эксперт также высказал опасение, что ситуация в Сирии может перерасти в противостояние между РФ и США, сообщает «Политэксперт» ос ссылкой на интервью Багдасарова изданию «Аргументы-LIVE». Он считает, что такая опасность сохраняется, пока не наступит реальное перемирие в таких районах, как Дераа, Кунейтра и Сувейда.
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