Сирия может быть разделена на несколько зон влияния

Россия, Турция и Иран могут поделить территорию Сирии на несколько неофициальных зон влияния.

Как отмечается в сообщении, сделка сейчас находится в стадии разработки и должна будет пройти согласование с властями Сирии, оппозицией, а также странами Персидского залива и США.

Если реализация плана будет успешной, то в рамках федеральной структуры, контролируемой президентом Сирии Башаром Асадом, могут быть созданы автономии, сообщает «Экономика сегодня» со ссылкой на источники агентства Рейтер.

Кроме того, Асад сохранит должность главы Сирии как минимум до следующих выборов, а после этого пост главы государства займет другой кандидат. Асаду и его семье гарантируют полную безопасность.