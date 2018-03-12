Сирия: добровольцы ЧВК «Вагнер» помогут САА освободить Восточную Гуту

Российские добровольцы из ЧВК «Вагнер» готовятся к операции по освобождению от террористов пригорода Дамаска Восточной Гуты.

Ситуация в Восточной Гуте в последнее время остается напряженной. По данным российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии, боевики не выпускают мирное население из подконтрольных им районов и обстреливают гуманитарный коридор.

Несмотря на введенную с 27 февраля гуманитарную паузу, обстрелы со стороны террористов продолжаются. Российские профессионалы из ЧВК «Вагнер» подключатся к операции САА против боевиков в Восточной Гуте. Известно, что правительственные силы не сумели восстановить свой боевой потенциал, подорванный в напряженном противостоянии с террористами в последние несколько лет. Хорошо обученные и экипированные «вагнеровцы» помогут сирийской армии восстановить контроль в пригороде Дамаска.

Как сообщает издание Alsouria, боевики вооруженной оппозиции готовят вылазки против САА в Восточной Гуте, чтобы обескровить правительственную армию. Вместе с тем Запад раскручивает спираль провокаций вокруг химического оружия, чтобы отвлечь внимание мирового сообщества от происходящего в пригороде сирийской столицы.

Накануне МИД Сирии сообщил об обнаружении 24 тонн химоружия в ранее подконтрольных боевикам территориях. Чтобы предотвратить эскалацию конфликта и возможные провокации против мирного населения, за дело берутся российские профессионалы.

Как заявил специалист по ЧВК Иван Коновалов, «Вагнер» действует в общей концепции уничтожения террористов в рамках наземных операций в Сирии». Эксперт добавил, что россияне борются с мировым злом, поскольку боевики не щадят ни стариков, ни детей, и готовы использовать их в качестве живого щита.

«Русский солдат, как и вообще русский человек, всегда воюет против мирового зла, за правду и за свободу. Наши воины — это не «солдаты удачи», а солдаты справедливости», - заметил Иван Коновалов.

Ранее ряд СМИ сообщил о гибели бойцов частной военной компании в Сирии в ночь на 8 февраля. Председатель «Лиги ветеранов военных конфликтов» Андрей Трошев заявил, что погибли 14 человек.

«А что касается ваших там домыслов, то, что вы пишете и расследований — никто никого не бросил», - сказал Трошев в интервью изданию «Правда.ру».

Он призвал российские СМИ «не наматывать сопли на мельницу врага», распространяя ложную информацию. Позднее немецкое издание Der Spiegel после независимого расследования подтвердило данные Трошева.

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