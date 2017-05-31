В Сирии заработала больница на солнечной энергии

В Сирии начала работать больница, использующая энергию солнца.

Согласно данным зарубежных СМИ, помимо 480 солнечных панелей, в энергообеспечении больницы задействован дизельный генератор. В случае его отключения, операционные и реанимация смогут целые сутки работать на энергии светила, передает РИА «Новости». Расположение медучреждения держится в секрете по соображениям безопасности.

По словам руководителя проекта Syria Solar Тарека Макдисси, в течение года на территории станы планируется открыть еще пять аналогичных больниц.