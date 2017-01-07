В Сирии зафиксированы более 20 нарушений режима перемирия
За последние сутки режим прекращения боевых действий в Сирии был нарушен 24 раза.
Нарушения фиксировались представительствами совместной российско-турецкой комиссией. Они имели место в провинциях Алеппо, Дамаск, Деръа, Идлиб, Латакия и Хама.
По всем случаям нарушения перемирия проводятся разбирательства и принимаются меры для предотвращения их повторения, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Минобороны России.
В ведомстве также отметили, что в САР наметилась тенденция к снижению числа случаев нарушения режима тишины.
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