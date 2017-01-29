В Сирии зафиксировано два нарушения за сутки

Российские специалисты за сутки зафиксировали два нарушения перемирия в Сирии. Турецкие эксперты заявили о 14 нарушениях.

По данным наблюдателей, нарушения зафиксированы в провинции Латакия. Известно, что в одном их случаев атака велась по объектам террористического объединения «Джебхат-ан-Нусра». При этом российская сторона не подтверждает 13 нарушений, сообщает "Коммерсант".

В течение суток не изменилось число населенных пунктов, присоединившихся к перемирию. Их число по-прежнему 1155.