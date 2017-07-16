В Сирии вблизи Латакии прогремел взрыв

В провинции Латакия произошел взрыв. В результате происшествия есть пострадавшие.

Как уточняет РБК, взрыв прогремел в городе Рас-Шамра, который расположен в 12 километрах к северу от города Латакия. Данных о пострадавших пока нет. Известно, что взрыв имеет террористический характер.

13 апреля террорист-смертник напал на автобус с беженцами. Жертвами теракта стали 130 человек, среди которых находились 70 детей.

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