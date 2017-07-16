В Сирии вблизи Латакии прогремел взрыв
В провинции Латакия произошел взрыв. В результате происшествия есть пострадавшие.
Как уточняет РБК, взрыв прогремел в городе Рас-Шамра, который расположен в 12 километрах к северу от города Латакия. Данных о пострадавших пока нет. Известно, что взрыв имеет террористический характер.
13 апреля террорист-смертник напал на автобус с беженцами. Жертвами теракта стали 130 человек, среди которых находились 70 детей.
Следующая новость Прокуратура наказала семь авиакомпаний за задержку рейсов из Москвы
Читайте самое важное в вашей ленте
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте наиболее актуальные материалы
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии