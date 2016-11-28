В Сирии уничтожены 24 из 27 объектов по производству и хранению химического оружия

Выступая на сессии Конференции государств-участников Конвенции о запрещении химического оружия, генеральный директор Организации по запрещению химического оружия Ахмет Узюмджю подтвердил уничтожение 24 из 27 объектов по производству и хранению отравляющих веществ в Сирии.

- Последние отравляющие вещества из Сирии были уничтожены в 2015 году. Тем самым был завершен очередной этап миссии по уничтожению сирийского химического оружия, - цитирует Узюмджю ТАСС.

Вместе с тем, по его словам, уничтожение объектов по производству и хранению химического оружия продолжается.

- На данный момент технический секретариат подтвердил уничтожение 24 из 27 таких объектов, заявленных сирийским правительством. Ситуация с безопасностью не позволяет уничтожить один ангар. Кроме того, также из-за ситуации с безопасностью секретариат не может добраться до двух наземных объектов для того, чтобы подтвердить их уничтожение, - заявил гендиректор ОЗХО.

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