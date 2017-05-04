В Сирии создадут четыре зоны безопасности

Документ о создании на территории Сирии зон безопасности согласован.

Ранее Россия предлагала создать в Сирии четыре зоны снижения напряженности: в провинции Идлиб, к северу от города Хомс, в Восточной Гуте и на юге страны.

На определение границ зон уйдет около двух недель. Россия для обеспечения безопасности в этих зонах может задействовать свою военную полицию.

Сирийское правительство также поддержало создание зон на территории арабской республики. В Дамаске подтвердили приверженность к режиму прекращения огня.

Документ о зонах безопасности в случае его утверждения вступит в силу через сутки после подписания, отмечает РИА Новости.