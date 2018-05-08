В Сирии разбился российский вертолет Ка-52
Российский самолет Ка-52 потерпел крушение при выполнении планового полета над восточными районами Сирии, сообщили в Минобороны РФ.
По данным ведомства, в катастрофе погибли два российских летчика.
«По предварительной информации, причиной инцидента могла стать техническая неисправность» - цитирует «ТВ центр» сообщение Минобороны.
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