В Сирии разбился российский вертолет Ка-52

Российский самолет Ка-52 потерпел крушение при выполнении планового полета над восточными районами Сирии, сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, в катастрофе погибли два российских летчика.

«По предварительной информации, причиной инцидента могла стать техническая неисправность» - цитирует «ТВ центр» сообщение Минобороны.

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