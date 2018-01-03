В Сирии разбился российский вертолет Ми-24

В Сирии 31 декабря в результате крушения вертолета Ми-24 погибли двое российских военных, сообщили в Минобороны РФ.

Уточняется, что авиакатастрофа произошла в 15 километрах от аэродрома Хама.

Причиной трагедии назвали техническую неисправность, уточнив, что никакого огневого воздействия по Ми-24 не было, сообщает «РИА Новости».

По неподтвержденным данным, вертолет Ми-24, сопровождавший колонну, задел провода и разбился.