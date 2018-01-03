В Сирии разбился российский вертолет Ми-24
В Сирии 31 декабря в результате крушения вертолета Ми-24 погибли двое российских военных, сообщили в Минобороны РФ.
Уточняется, что авиакатастрофа произошла в 15 километрах от аэродрома Хама.
Причиной трагедии назвали техническую неисправность, уточнив, что никакого огневого воздействия по Ми-24 не было, сообщает «РИА Новости».
По неподтвержденным данным, вертолет Ми-24, сопровождавший колонну, задел провода и разбился.
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