МИД Сирии прокомментировал заявление Эрдогана о намерении свергнуть Асада

Министерство иностранных дел Сирии выступило с официальным заявлением, в котором говорится о «турецкой агрессии» с целью свержения действующей власти Сирийской Арабской Республики.

«Заявления Эрдогана о целях турецкой агрессии в Сирии положили конец его лжи и ясно раскрыли, что турецкая агрессия на сирийской территории является ни чем иным, как результатом амбиций и иллюзий», — говорится в заявлении, текст которого поступил в распоряжение РИА «Новости».

Ранее Эрдоган, выступая на симпозиуме в Стамбуле, заявил, что турецкая армия начала военную операцию в Сирии, чтобы положить конец правлению президента САР Башара Асада.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя высказывания турецкого лидера, отметил, что для Кремля заявление президента Турции стало новостью, оно очень серьезное и диссонирует с предыдущими.