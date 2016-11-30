МИД Сирии прокомментировал заявление Эрдогана о намерении свергнуть Асада
Министерство иностранных дел Сирии выступило с официальным заявлением, в котором говорится о «турецкой агрессии» с целью свержения действующей власти Сирийской Арабской Республики.
«Заявления Эрдогана о целях турецкой агрессии в Сирии положили конец его лжи и ясно раскрыли, что турецкая агрессия на сирийской территории является ни чем иным, как результатом амбиций и иллюзий», — говорится в заявлении, текст которого поступил в распоряжение РИА «Новости».
Ранее Эрдоган, выступая на симпозиуме в Стамбуле, заявил, что турецкая армия начала военную операцию в Сирии, чтобы положить конец правлению президента САР Башара Асада.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя высказывания турецкого лидера, отметил, что для Кремля заявление президента Турции стало новостью, оно очень серьезное и диссонирует с предыдущими.
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