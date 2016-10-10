В Сирии появится постоянная база ВМФ РФ
В сирийском Тартусе планируется размещение постоянной российской морской базы. На данный момент проходит процедура межведомственного согласования проекта.
Замминистра обороны России Николай Панков рассказал, что документы для новой военно-морской базы в Тартусе уже готовы. Планируется, что вскоре соглашение о размещении будет представлено на ратификацию в Госдуму РФ, сообщает RT.
Ранее Россия приняла соглашение о бессрочном размещении авиации в Сирии. Для российских военных в САР оборудован аэродром Хмеймим.
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