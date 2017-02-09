В Сирии погибли трое турецких военных в результате удара ВКС России

Трое турецких военных стали жертвами непреднамеренного удара ВКС России. Еще 11 получили ранения.

В генштабе Турции пояснили, что инцидент произошел во время атаки российскими самолетами позиций ДАИШ (группировка запрещена в РФ). Одна из бомб попала по месту расположения турецких военнослужащих. Обе стороны приступили к расследованию инцидента.

В генштабе заявили, что российская сторона охарактеризовала произошедшее как несчастный случай и выразила соболезнования, передает «Интерфакс».

В Кремле данную информацию подтвердили. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, стороны решили немедленно провести работу по согласованию совместных действий против террористов в САР.