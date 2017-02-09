В Сирии погибли трое турецких военных в результате удара ВКС России
Трое турецких военных стали жертвами непреднамеренного удара ВКС России. Еще 11 получили ранения.
В генштабе Турции пояснили, что инцидент произошел во время атаки российскими самолетами позиций ДАИШ (группировка запрещена в РФ). Одна из бомб попала по месту расположения турецких военнослужащих. Обе стороны приступили к расследованию инцидента.
В генштабе заявили, что российская сторона охарактеризовала произошедшее как несчастный случай и выразила соболезнования, передает «Интерфакс».
В Кремле данную информацию подтвердили. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, стороны решили немедленно провести работу по согласованию совместных действий против террористов в САР.
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