В Сирии погибли два российских солдата

Двое российских солдат погибли, один ранен в результате взрыва мины во время минометного обстрела в Сирии.

Минобороны РФ сообщило, что за жизнь раненого российского военнослужащего продолжают бороться военные медики.

Попавшие под обстрел были инструкторами по стрелковой подготовке и находились на подвергшейся обстрелу позиции вместе с офицером - российским военным советником.

Все они представлены к государственным наградам, передает Life.ru.

Всего с момента военной операции в Сирии, по подтвержденным данным, погибли 30 российских военных.