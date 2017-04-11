В Сирии погибли два российских солдата
Двое российских солдат погибли, один ранен в результате взрыва мины во время минометного обстрела в Сирии.
Минобороны РФ сообщило, что за жизнь раненого российского военнослужащего продолжают бороться военные медики.
Попавшие под обстрел были инструкторами по стрелковой подготовке и находились на подвергшейся обстрелу позиции вместе с офицером - российским военным советником.
Все они представлены к государственным наградам, передает Life.ru.
Всего с момента военной операции в Сирии, по подтвержденным данным, погибли 30 российских военных.
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