В Сирии погибли дети при обстрелах боевиками жилых кварталов
В результате обстрелов боевиками жилых кварталов сирийского города Алеппо погибли по меньшей мере восемь человек, из которых семеро – дети.
В частности, под огонь террористов попала школа в районе Эль-Фуркан. Были убиты семеро учеников, еще 19 школьников и один учитель получили ранения, сообщает агентство SANA.
В районе Эш-Шухаба были обстреляны Школа, юридический факльтет и больница. В результате погибла одна женщина и пострадали еще 10 человек.
Ранее сообщалось, что боевики расстреляли демонстрацию, в которой участвовали несколько сотен жителей Алеппо, требовавших выпустить их из города.
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