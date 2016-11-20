В Сирии погибли дети при обстрелах боевиками жилых кварталов

В результате обстрелов боевиками жилых кварталов сирийского города Алеппо погибли по меньшей мере восемь человек, из которых семеро – дети.

В частности, под огонь террористов попала школа в районе Эль-Фуркан. Были убиты семеро учеников, еще 19 школьников и один учитель получили ранения, сообщает агентство SANA.

В районе Эш-Шухаба были обстреляны Школа, юридический факльтет и больница. В результате погибла одна женщина и пострадали еще 10 человек.

Ранее сообщалось, что боевики расстреляли демонстрацию, в которой участвовали несколько сотен жителей Алеппо, требовавших выпустить их из города.