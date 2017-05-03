В Сирии погиб российский контрактник
Российский военнослужащий Богдан Деревицкий, служивший по контракту, погиб в Сирии.
Сегодня в родном городе погибшего военного, Братске, прошла церемония прощания. 24-летнего Деревицкого похоронили с воинскими почестями на кладбище Правобережного округа.
В церемонии приняли участие мэр города Сергей Серебренников и заместитель командующего войсками Восточного военного округа по работе с личным составом, генерал-майор Сергей Долотин.
У Богдана Деревицкого остались жена и маленький ребенок, сообщает «Коммерсант».
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