В Сирии погиб российский контрактник

Российский военнослужащий Богдан Деревицкий, служивший по контракту, погиб в Сирии.

Сегодня в родном городе погибшего военного, Братске, прошла церемония прощания. 24-летнего Деревицкого похоронили с воинскими почестями на кладбище Правобережного округа.

В церемонии приняли участие мэр города Сергей Серебренников и заместитель командующего войсками Восточного военного округа по работе с личным составом, генерал-майор Сергей Долотин.

У Богдана Деревицкого остались жена и маленький ребенок, сообщает «Коммерсант».