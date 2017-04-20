В Сирии погиб российский офицер
Майор российской армии Олег Бордов погиб в Сирии. Об этом заявили в Миноброны РФ.
Согласно данным ведомства, он был убит при нападении террористов на гарнизон. Ценой своей жизни офицер не допустил прорыва боевиков. Он посмертно представлен к награде, сообщает РИА «Новости».
Бордов входил в группу военных советников и занимался подготовкой подразделений сирийской армии.
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