В Сирии погиб российский офицер

Майор российской армии Олег Бордов погиб в Сирии. Об этом заявили в Миноброны РФ.

Согласно данным ведомства, он был убит при нападении террористов на гарнизон. Ценой своей жизни офицер не допустил прорыва боевиков. Он посмертно представлен к награде, сообщает РИА «Новости».

Бордов входил в группу военных советников и занимался подготовкой подразделений сирийской армии.

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