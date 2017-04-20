В Сирии погиб российский офицер

Майор российской армии Олег Бордов погиб в Сирии. Об этом заявили в Миноброны РФ.

Согласно данным ведомства, он был убит при нападении террористов на гарнизон. Ценой своей жизни офицер не допустил прорыва боевиков. Он посмертно представлен к награде, сообщает РИА «Новости».

Бордов входил в группу военных советников и занимался подготовкой подразделений сирийской армии.