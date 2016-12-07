В Сирии погиб полковник ВС России
В сирийском городе Алеппо погиб полковник Руслан Галицкий. Офицер посмертно представлен к высокой государственной награде.
В Минобороны пояснили, что полковник входил в состав группы российских военных советников, передает «Интерфакс».
По данным ведомства, он получил тяжелые ранения в результате обстрела боевиками одного из жилых кварталов на западе Алеппо. В госпитале военные медики боролись за жизнь офицера несколько суток. Однако так и не смогли спасти его.
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