В Сирии погиб первый военнослужащий США

Американские войска понесли первую боевую потерю за время проведения боевой операции в Сирии.

Инцидент произошел у города Айн-Исса, который находится севернее Ракки, являющейся оплотом террористической группировки ДАИШ (запрещена в России). Военнослужащий, имя и звание которого не раскрываются, подорвался на самодельном взрывном устройстве, сообщает The Washington Post.

В настоящее время на территории Сирии находятся около 500 американских военных, которые оказывают помощь отрядам оппозиции. Пентагон утверждает, что они не вступают в бои с террористами, ограничиваясь только обучением бойцов и проведением разведки.