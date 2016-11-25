В Сирии погиб первый военнослужащий США
Американские войска понесли первую боевую потерю за время проведения боевой операции в Сирии.
Инцидент произошел у города Айн-Исса, который находится севернее Ракки, являющейся оплотом террористической группировки ДАИШ (запрещена в России). Военнослужащий, имя и звание которого не раскрываются, подорвался на самодельном взрывном устройстве, сообщает The Washington Post.
В настоящее время на территории Сирии находятся около 500 американских военных, которые оказывают помощь отрядам оппозиции. Пентагон утверждает, что они не вступают в бои с террористами, ограничиваясь только обучением бойцов и проведением разведки.
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