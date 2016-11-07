В Сирии погиб бывший помощник депутата Госдумы

Экс-помощник депутата Госдумы Михаила Дегтярева Сергей Морозов был смертельно ранен в Сирии в районе Пальмиры.

Как отмечается в материале, трагедия произошла еще в марте 2016 года, однако известно о ней стало только сейчас.

Дегтярев подтвердил смерть своего помощника. Депутат от ЛДПР добавил, что Морозов не был военным, пишет «Санкт-Петербург.ру» со ссылкой на агентство Reuters.

По словам Дегтярева, Морозов уезжал добровольцем в Донбасс, стоял на стороне ополченцев ДНР». Он отметил, что ему неизвестно, как именно Морозов попал в Сирию, но добавил, что, по некоторым сведениям, его бывший помощник действительно погиб в бою с террористами под Пальмирой.