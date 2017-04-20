ВВС Сирии перебросили свои самолеты ближе к военной базе РФ

ВВС Сирии перебросили свои самолеты ближе к российской военной базе Хмеймим.

По данным источника телеканала CNN, таким образом Дамаск надеется защитить свои военные самолеты от возможного обстрела со стороны США.

Отмечается, что переброска началась вскоре после того, как ВМС США нанесли ракетный удар по авиабазе Шайрат в провинции Хомс, обвинив сирийские власти в использовании химического оружия.

По мнению сирийских военных, США будут наносить меньше ударов, так как рядом с сирийскими ВВС будут российские системы ПВО.

Ранее зарубежные СМИ сообщили о том, что США расследуют возможное соучастие России в химатаке в сирийской провинции Идлиб. При этом они сослались на неких высокопоставленных американских чиновников, не называя их имен. Позднее Штаты заявили, что не имеют данных о причастности РФ к данному инциденту, сообщает Экономика сегодня.

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