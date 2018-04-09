В Сирии обстреляна авиабаза правительственных войск
В сирийской провинции Хомс нанесен ракетный удар по авиабазе Тайфур.
Данных о погибших и пострадавших пока нет. В США заявляют о том, что в курсе случившегося, но при этом категорически отрицают причастность к обстрелу, сообщает «ФедералПресс» со ссылкой на зарубежные СМИ.
Ранее в Москве назвали ложными сообщения о применении сирийскими правительственными войсками химического оружия против мирного населения. Российская сторона сочла их провокацией, запущенной с целью оправдания военного вмешательства в ситуацию в Сирии извне.
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