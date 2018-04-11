В Сирии обстреляли автобус с российскими журналистами
Неизвестные обстреляли автобус с российскими журналистами, которые возвращались со съемок сюжета в Восточной Гуте.
Уточняется, что инцидент произошел 11 апреля в 18:20 по московскому времени.
В автобусе находились корреспондент НТВ Алексей Ивлев, оператор телеканала «Россия 1» Михаил Виткин и оператор «Звезды» Владислав Додонов получили легкие ранения ног.
«Пришло время уезжать, мы погрузились в автобус. Тут раздаются выстрелы. Очень много выстрелов. Как выяснилось, стреляли в воздух. Боевики разгоняли мирных жителей, чтобы сорвать флаг», — рассказал военный корреспондент телеканала РЕН ТВ Валентин Трушнин.
В настоящее время пострадавших эвакуировали в госпиталь для прохождения необходимого лечения, сообщает «РИА Новости».
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