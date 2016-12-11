ВВС Сирии наносят удары по террористам ИГ в районе Пальмиры

ВВС Сирии наносят удары по позициям террористов группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ) на высотах Джебель-эт-Тар, Хайян и Антара в районе древней Пальмиры, говорится в сообщении военно-информационной службы правительственных сил.

Отмечается, что боевики отступают на юг и восток к оазису Эс-Сухна. Их попытка захватить расположенный в окрестностях города аэродром и нефтяные колодцы не удалась.

Ранее стало известно о попытке захвата боевиками Пальмиры. Террористы решили атаковать город с нескольких направлений.

Сирийские военные при содействии ВКС РФ освободили Пальмиру от террористов 27 марта 2016 года, сообщает ТАСС.