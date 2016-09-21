В Сирии за минувшие сутки ВС Турции поразили 60 объектов ИГ

ВС Турции нанесли 171 удар и поразили 60 целей террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) на севере Сирии за минувшие сутки, сообщает сайт Санкт-Петербург.Ру.

Всего с начала операции «Щит Евфрата» было нанесено 3300 ударов по 824 опорным пунктам террористов.

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