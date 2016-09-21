В Сирии за минувшие сутки ВС Турции поразили 60 объектов ИГ
ВС Турции нанесли 171 удар и поразили 60 целей террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) на севере Сирии за минувшие сутки, сообщает сайт Санкт-Петербург.Ру.
Всего с начала операции «Щит Евфрата» было нанесено 3300 ударов по 824 опорным пунктам террористов.
Материал дополняется...
Следующая новость В МИД РФ отреагировали на изъятие у россиянки детей в Финляндии
Читайте самое важное в вашей ленте
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте наиболее актуальные материалы
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии