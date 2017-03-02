В Сирии ликвидирован один из главарей «Аль-Каиды»
Террористическая организация «Аль-Каида» (запрещена в РФ) подтвердила, что заместитель главы группировки Абу аль-Хайр аль-Масри был ликвидирован на северо-западе Сирии.
По данным СМИ, террорист был уничтожен в результате авиаудара американских ВВС в сирийской провинции Идлиб.
Экстремист координировал в Сирии совместную деятельность «Аль-Каиды» с другими радикальными группировками, сообщает «Интерфакс».
Следующая новость В ближайшие часы Москва спрячется в туман
80 000 подписчиков уже с нами!
Читайте «Русскую планету» в социальных сетях и участвуйте в дискуссиях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии