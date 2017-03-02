В Сирии ликвидирован один из главарей «Аль-Каиды»

Террористическая организация «Аль-Каида» (запрещена в РФ) подтвердила, что заместитель главы группировки Абу аль-Хайр аль-Масри был ликвидирован на северо-западе Сирии.

По данным СМИ, террорист был уничтожен в результате авиаудара американских ВВС в сирийской провинции Идлиб.

Экстремист координировал в Сирии совместную деятельность «Аль-Каиды» с другими радикальными группировками, сообщает «Интерфакс».