В Сирии коалиция во главе с США нанесла удар по правительственной армии



Вчера в районе аэродрома города Дейр-эз-Зор (Сирия) самолеты коалиции, развернувшей борьбы с ДАИШ, нанесли четыре удара по объектам сирийской армии. Мотивация действий США не выяснена.



В Минобороны РФ рассказали, что 17 сентября в период с 17:00 по 17:50 (мск) самолеты международной антиигиловской коалиции (два F-16 и два A10) нанесли удары по подразделениям сирийских правительственных войск. Сирийские военные находились в окружении террористических группировок ДАИШ. В результате инцидента погибли по меньшей мере 62 сирийских военных, сообщает ТАСС.



– Если данный воздушный удар вызван ошибочными координатами цели, то это прямое следствие упрямого нежелания американской стороны координировать с Россией свои действия против террористических группировок на территории Сирии, – отметил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.