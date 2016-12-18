В Сирии боевики сожгли пять автобусов

Боевики сожгли автобусы, предназначенные для эвакуации мирных жителей из селений Эль-Фуа и Кефрая.

Всего в провинцию Идлиб направлялось семь автобусов. Они были обстреляны боевиками, в результате пять машин загорелись. По предварительным данным, в результате происшествия погиб один человек. Ожидалось, что на автобусах из Идлиба эвакуируют мирных жителей и раненных, сообщает ТАСС.

Ранее сообщалось, что власти достигли соглашения с боевиками по Алеппо. Предполагалось, что из восточного Алеппо выпустят 1,2 тысячи террористов в обмен на такое же число жителей Эль-Фуа и Кефрая. Населенные пункты находятся в осаде уже три года.