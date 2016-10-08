В Сирии боевики 51 раз нарушили режим тишины

В Сирии за сутки зафиксировано 51 нарушение режима прекращения огня, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на министерство обороны России.

- За сутки зафиксировано 51 нарушение режима прекращения боевых действий со стороны незаконных вооруженных формирований в провинциях Алеппо (23), Дамаск (16), Хама (7), Хомс (2), Деръа (2) и Латакия (1), - говорится в бюллетене российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии, который опубликован на сайте Минобороны РФ в пятницу.

Отмечается, что вооруженные формирования, заявившие о прекращении боевых действий, из реактивных систем залпового огня кустарного производства, минометов и стрелкового оружия обстреляли в провинции Алеппо населенный пункт Азизи (дважды), позиции правительственных войск в районе горы Захр-эн-Найраб, квартал Эль-Машарка города Алеппо.