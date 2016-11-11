Сириец похитил сотрудницу МВД в Москве из-за безответной любви

По информации интернет источников, гражданин Сирии похитил служащую МВД по причине неразделенной любви.

Старший помощник руководителя по вопросам взаимодейсвия со СМИ Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве, лейтенант юстиции Юлия Иванова сообщила, что правоохранительными органами задержан мужчина, подозреваемый в совершении преступления, сообщает интернет портал Life.ru.

Задержанный является гражданином Сирии. Заведено уголовное дело по факту грабежа и похищения человека, пояснила Иванова.

Представитель ГСУ СК России добавила, что потерпевшая обратилась в полицию с заявлением, в котором рассказала об обстоятельствах нападения. По словам женщины, ее знакомый, гражданин Сирии, применив силу посадил ее в автомобиль Hyundai , после чего попытался ее увезти. По дороге в машине мужчина пытался ее задушить, при этом отобрал у нее iPhone 7 и сумочку стоимостью 35 тысяч рублей.

Как уточнили в следственных органах, потерпевшей удалось сбежать от своего знакомого, после чего она обратилась с заявлением в полицию. По некоторым данным, женщина работала переводчицей в структурах ФМС и МВД.