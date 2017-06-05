Синоптиков лишают премий за неверные прогнозы

Росгидромет лишает своих сотрудников премий за неоправданность прогнозов погоды. Об этом заявил замруководителя Ситуационного центра ведомства Анатолий Цыганков.

Таким образом он прокомментировал инициативу МЧС о экономической ответственности территориальных подразделений Росгидромета за прогнозы, которые не подтвердились. «Если бы вы знали, сколько у нас люди получают, вы бы даже на работу не пошли за эти деньги. Если бы сотрудники получали по сто тысяч в месяц, то тогда это было оправданно», - сказа Цыганков в интервью RT. По его словам, их труд оплачивается в разы меньше.

В Госдуме предложение МЧС не поддержали, отметив, что точность прогнозирования погоды страдает не от злого умысла синоптиков, а от несовершенства методов.