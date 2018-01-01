Синоптики рассказали о погоде 1 января в Москве
В первый день 2018 года жителей Московского региона ожидает облачная погода с небольшими осадками, сообщили в Гидрометцентре.
Температура воздуха составит от 1 до 3 градусов выше нуля. Будет дуть южный ветер с порывами до 17 метров в секунду.
Атмосферное давление составит 748 мм ртутного столба, сообщает ТАСС.
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