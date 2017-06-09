Синоптики рассказали о погоде в Москве в выходные
Кратковременные дожди ожидают жителей столичного региона в предстоящие выходные, сообщили в погодном центре «Фобос».
По данным синоптиков, ожидается постепенное натекание облаков, что ограничит приток солнечного тепла, и столбики термометров опустятся ниже нормы июня.
В субботу в столицу придет высотный циклон, который принесет кратковременные дожди, северо-восточный и восточный ветер 4-9 метров в секунду. Ночная температура составит +10… +12 градусов, днем ожидается 17-19 градусов тепла.
В воскресенье станет теплее, но ожидаются грозы. Ночью 9-11 градусов тепла, днем +20… +22 градуса.
На следующей неделе антициклон, который идет с запада, очистит небо от облаков, а воздух днем прогреется до +25 градусов, сообщает «РИА Новости».
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