Синоптики предрекают Москве новый «снежный коллапс» в четверг

После небольшой передышки в среду, 9 ноября, в четверг в Москве ожидается сильнейший снегопад, который покроет треть месячной нормы осадков. Об этом рассказали в погодном центре «Фобос».

Причиной такого резкого изменения погоды синоптики называют балканский циклон, несущий со Средиземного моря теплый воздух.

- Столкновение тепла и холода, который будет накануне, приведет к такому взрывному процессу, и довольно сильным осадкам — до трети нормы, — рассказал РИА «Новости» специалист центра.

Собеседник агентства сообщил также о возможных ледяных дождях, налипании снега на провода, а также о порывистом ветре, который будет достигать скорости в 15 метров в секунду.

- Из дома в эти дни лучше вообще не выходить, это будет настоящий снежный апокалипсис, — отметил представитель «Фобоса», отметив, что погода нормализуется только к выходным.

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