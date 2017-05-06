Синоптики пообещали снег и гололедицу на День Победы

8-9 мая в Центральной России ожидается похолодание с сильным ветром, дождем и в некоторых районах с мокрым снегом.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на Гидрометцентр, из-за активного циклона в центральных регионах наступит влажная и мокрая погода. Уточняется, что в Тверской, Смоленской, Калужской, Тульской, Рязанской, Московской, Владимирской, Ивановской областях и на юге Ярославской области пройдут дожди с мокрым снегом.

Синоптики не исключают, что возможно образование снежного покрова толщиной до 20 сантиметров. На севере ЦФО ночная температура воздуха достигнет нулевой отметки. При этом порывы ветра могут составить 15-20 метров в секунду.

Ранее Гидрометцентр информировал, что 8 мая в Москву придут «черемуховые холода» - ночью ожидается около нуля градусов, а днем - от трех до пяти тепла.

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