Синоптики пообещали москвичам мартовскую погоду на ближайшую неделю
На ближайшей неделе в Московском регионе будет по-мартовски тепло, заявил директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Он рассказал «Интерфаксу»: «Начиная с завтрашнего дня, погода будет соответствовать концу марта - началу апреля: будет достаточно высокая температура, выше нормы на 5-6 градусов».
Вильфанд пояснил, что сейчас в Центральный федеральный округ поступают юго-восточный и юго-западный ветры, они принесут мокрый снег, тепло и слякоть. К выходным синоптики прогнозируют нулевую температуру воздуха.
Ранее в Гидрометцентре заявили о грядущем потеплении в Москве и области.
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