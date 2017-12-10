Синоптики пообещали москвичам мартовскую погоду на ближайшую неделю

На ближайшей неделе в Московском регионе будет по-мартовски тепло, заявил директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Он рассказал «Интерфаксу»: «Начиная с завтрашнего дня, погода будет соответствовать концу марта - началу апреля: будет достаточно высокая температура, выше нормы на 5-6 градусов».

Вильфанд пояснил, что сейчас в Центральный федеральный округ поступают юго-восточный и юго-западный ветры, они принесут мокрый снег, тепло и слякоть. К выходным синоптики прогнозируют нулевую температуру воздуха.

Ранее в Гидрометцентре заявили о грядущем потеплении в Москве и области.