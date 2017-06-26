Синоптики пообещали жару в Москве

Синоптики обещают жителям столицы, что жаркие дни еще обязательно будут этим летом.

«Тепло обступает город со всех сторон. Рано или поздно оно вытеснит холодный воздух, и москвичи смогут погреться на солнышке. Ожидаются и по-настоящему жаркие дни, когда в городе будет около 30 градусов тепла», - сказал замначальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков, отметив, что спрогнозировать, когда теплый воздух из Азии достигнет столицы, пока невозможно.

Синоптик также рассказал, что тепло и солнечные дни уже давно воцарились бы на столичных улицах, если бы не воздушные массы с Арктики. Холода, пришедшие с Баренцева моря, никак не подпускают к Москве теплый воздух из Азии.

На данный момент в столице температура держится ниже климатической нормы из-за холодных ночей, однако в ближайшие 12 дней Москва должна вырваться из зоны аномального холода, в городе установится нормальная для июня температура – около 21 градуса тепла, сообщает «М24».

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