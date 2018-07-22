Синоптики поделились прогнозом на август в Москве

В Москве и Московской области ожидаются теплые июль и август. Средняя температура последнего летнего месяца будет выше нормы.

Об этом телеканалу «360» сообщили в Гидрометцентре. По данным специалистов, дожди и грозы продлятся до 23-24 июля.

«По предварительному прогнозу август будет довольно теплым. Не холодный — точно», - сообщил заместитель директора Гидрометцентра Геннадий Елисеев.

Ранее стало известно, что 22 июля в Москве продлили «желтый» уровень погодной опасности из-за грозы.