Синоптики поделились прогнозом на август в Москве
В Москве и Московской области ожидаются теплые июль и август. Средняя температура последнего летнего месяца будет выше нормы.
Об этом телеканалу «360» сообщили в Гидрометцентре. По данным специалистов, дожди и грозы продлятся до 23-24 июля.
«По предварительному прогнозу август будет довольно теплым. Не холодный — точно», - сообщил заместитель директора Гидрометцентра Геннадий Елисеев.
Ранее стало известно, что 22 июля в Москве продлили «желтый» уровень погодной опасности из-за грозы.
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